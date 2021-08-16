В Мингячевире 4-летний ребенок скончался в больнице

В Мингячевире 4-летняя девочка скончалась в больнице.

Как сообщили Day.Az в Мингячевирской городской прокуратуре, на основании поступившей 16 августа информации о смерти жительницы города Мехтиевой Ругии Орхан гызы (2017 г.р.) в Мингячевирской городской больнице в результате дыхательной недостаточности, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр тела.

При внешнем осмотре никаких признаков насилия на теле ребенка обнаружено не было. Для выяснения причины смерти Ругии Мехтиевой назначена судебно-медицинская экспертиза.