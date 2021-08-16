Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 251 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 206, вторую дозу получили 45 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 794 483, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 420 144, вторую дозу получили 2 374 339 человек.