Из Турции в Азербайджан вернулась первая группа из 165 пожарных

Из Турции в Азербайджан вернулась первая группа пожарных, состоящая из 165 человек.

Об этом сказал журналистам начальник подразделения Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Магомед Халилли, сообщает Day.Az.

По его словам, всего к тушению пожаров в Турции из Азербайджана было привлечено 93 единицы техники и 736 человек: "В братской Турции мы сделали все возможное, чтобы потушить пожары. Это было поручением главы государства. В операциях по тушению пожаров мы работали совместно с турецкими специалистами".