https://news.day.az/society/1370226.html В Баку в квартире обнаружено тело 64-летней женщины
В Баку в квартире обнаружено тело 64-летней женщины
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что один человек остался в беззащитном состоянии за закрытыми дверями в квартире в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска открыли входную дверь квартиры и передали по назначению обнаруженное в ней тело Рагимовой Зумруд Салман гызы (1957 г.р.).
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