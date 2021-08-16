В Баку в квартире обнаружено тело 64-летней женщины

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что один человек остался в беззащитном состоянии за закрытыми дверями в квартире в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска открыли входную дверь квартиры и передали по назначению обнаруженное в ней тело Рагимовой Зумруд Салман гызы (1957 г.р.).