Карантин в Азербайджане

Число суточных заражений COVID-19 в Азербайджане в последние дни варьируется от 1500 до почти 3000. Количество инфицированных намного превышает количество вылечившихся. Это уже серьезный сигнал тревоги. Если ситуация в связи с COVID-19 не изменится, то Оперативному штабу придется вновь ужесточать карантин.

Чтобы избежать ужесточения карантина, граждане не должны терять чувство ответственности, носить маски, сохранять социальную дистанцию, соблюдать правила гигиены и делать прививки. Особенно это актуально после систематических нарушений правил на свадебных церемониях, которые и привели к данному росту.

Не стоит забывать и о вакцинах. Единственное эффективное лечение против коронавируса является вакцинация. Сегодня каждый должен проявить ответственность перед обществом и сделать себе прививку.

Да, вакцинация не дает гарантии полного искоренения COVID-19, но она существенно облегчает течение болезни, что уменьшает нагрузку на систему здравохранения, а иногда вовсе не дает человеку заразиться. Вакцина вырабатывает антитела, укрепляет иммунную систему организма человека и повышает устойчивость к вирусу.

В мире существует несправедливое распределение вакцин от COVID-19, при этом Азербайджан сумел обеспечить себя достаточным количеством вакцинных препаратов. Этим необходимо воспользоваться.

Сегодня многие страны страдают от нехватки вакцин. Но благодаря грамотному руководству страны Азербайджан является одной из немногих стран, где был дан ранний старт вакцинации. В настоящее время процесс вакцинации в стране стремительно набирает обороты. Но данный процесс не означает конец пандемии. Людям по-прежнему нужно проявлять осторожность.

Ужасточение карантина никому не нравится, но важно понимать, что это является верным решением, поскольку это единственный правильный способ добиться резкого снижения суточных заражений коронавирусом.

Наблюдая за сегодняшними цифрами, очевидно, что без всяких сомнений последующая ситуация зависит также от того, насколько добросовестно люди, расслабившиеся ввиду лета и некоторых послаблений, будут придерживаться правил карантина.

Если анализировать все меры за последние месяцы в хронологической последовательности, станет ясно, что все шаги по ужесточению и смягчению полностью соответствовали реальной ситуации в стране.

Когда правительство шло на ужесточение карантинного режима, то у граждан повышалось чувство ответственности и мы достигали серьезных результатов в предотвращении распространения пандемии. Но как только карантин смягчали, то в поведении общества начинала проявляться недисциплинированность, что сразу же приводило к увеличению количества заразившихся.

Каждый гражданин должен осознавать, что он не может вести себя безответственно. Есть ряд простых правил. Если мы будем соблюдать эти требования, то защитим не только свое здоровье и здоровье близких, но и обеспечим национальную безопасность.

М.Ахмедзаде