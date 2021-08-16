К тушению лесного пожара в Габале привлечены 2 вертолета

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать оперативные и неотложные меры по локализации и предотвращению распространения лесного пожара, зафиксированного на горной местности со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на местности горят в основном кустарники и деревья.

Отметим, в тушении пожара участвуют соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, войска Гражданской обороны, силы и средства Северо-Западного регионального центра, 2 вертолета авиационного отряда МЧС. В тушении пожара также принимают участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.

Несмотря на сложность рельефа и регулярно усиливающийся ветер, работы по тушению огня продолжаются непрерывно.