Стрелявший в главу Исполнительной власти Гянджи приговорен к пожизненному сроку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу 12 человек, в том числе и Юниса Сафарова, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудников полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор. Решением суда Ю.Сафаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

Приговором суда из других обвиняемых Расим Мустафаев, Акиф Алиев и Махир Азизов приговорены к 20 годам, Гамлет Абдуллаев, Фирудин Зейналов, Джейхун Салахов и Вугар Мамедов - к 19 годам лишения свободы, Джейхун Гурбанов и Джафар Залов - к 18 годам лишения свободы.

Из обвиняемых по делу Анар Багиров и Рза Сархани скончались, поэтому им наказание не назначено.