https://news.day.az/society/1370284.html Сильный пожар на рынке в Баку - ФОТО
Сильный пожар на рынке в Баку - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошел пожар на рынке.
Как сообщает АПА, инцидент произошел на рынке древесных материалов, расположенном на дороге "Баксол".
Сначала пламя вспыхнуло в грузовом вагоне на железнодорожной линии, расположенной недалеко от рынка. Пожар был локализован и потушен подразделениями пожарной охраны
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