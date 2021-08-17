Сильный пожар на рынке в Баку

В Наримановском районе Баку произошел пожар на рынке.

Как сообщает АПА, инцидент произошел на рынке древесных материалов, расположенном на дороге "Баксол".

Сначала пламя вспыхнуло в грузовом вагоне на железнодорожной линии, расположенной недалеко от рынка. Пожар был локализован и потушен подразделениями пожарной охраны