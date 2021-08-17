https://news.day.az/society/1370321.html Обнародована дата выбора специальностей в вузы
Обнародована дата выбора специальностей в вузы
Обнародована дата выбора специальностей в вузы.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Отметим, что отбор специальностей будет проводиться по всем группам с 20 по 30 августа через интернет.
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Город Баку, Насиминский район, А.Улица Саламзаде, 28;
Город Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушфига,1м.
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