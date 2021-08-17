Обнародована дата выбора специальностей в вузы.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Отметим, что отбор специальностей будет проводиться по всем группам с 20 по 30 августа через интернет.

Журнал "Абитуриент" можно приобрести в киосках "Абитуриент", а также в книжных магазинах по следующим адресам или www.abiturient.az можно заказать на сайте:

Город Баку, Насиминский район, А.Улица Саламзаде, 28;

Город Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушфига,1м.