Сотрудники поликлиники выдавали фальшивые ковид-паспорта

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведено расследование по материалам, поступившим из Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по факту незаконного предоставления паспорта "COVİD-19" в поликлинике №11 Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что сотрудники указанной поликлиники за определенную сумму предоставляли паспорта фиктивные паспорта "COVİD-19" невакцинированным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог), проведение следствия поручено Следственному управлению Главного управления.