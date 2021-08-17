Статистический анализ показывает, что большинство пациентов поступают в больницы с опозданием.

Об этом сказал главный реаниматолог Минздрава Азербайджана Исраил Магеррамли, сообщает Day.Az.

По его словам, пациенты, которые в течение нескольких дней проходили лечение в домашних условиях, считая, что это всего лишь простуда и не получали должного лечения у подходящего специалиста, как результат, обращаются в больницу слишком поздно: "Самая частая ошибка, совершаемая во время лечения в домашних условиях - это стандартный метод лечения без проверки показателей крови. У пациентов, болеющих COVID-19 в тяжелой форме, степень тяжести оценивается в приемном отделении и врач уже предписывает отвести пациента в палату или отделение интенсивной терапии".

Главный реаниматолог отметил, что не только в нашей стране, но и во всем мире нет точной информации о форме и интенсивности развития вируса COVID-19: "До настоящего времени нет достоверных статистических данных относительно источника, патогенетического направления и принципов лечения. Конечно, когда люди заражаются, у них появляются симптомы, типичные для вируса. Для восстановления организма от этого заболевания иммунная система играет очень важную роль. Конечно, в организме со слабой иммунной системой вирус развивается очень быстро".