На российском военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд - участниц конкурса "Танковый биатлон", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2021.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, по итогам жеребьевки, на которой присутствовали руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей, азербайджанские танкисты выступят 24 августа - на третий день соревнований.

Наша команда будет соревноваться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.