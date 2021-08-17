https://news.day.az/society/1370418.html Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон" - ФОТО - ВИДЕО
Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон" - ФОТО - ВИДЕО
На российском военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд - участниц конкурса "Танковый биатлон", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2021.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, по итогам жеребьевки, на которой присутствовали руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей, азербайджанские танкисты выступят 24 августа - на третий день соревнований.
Наша команда будет соревноваться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.
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