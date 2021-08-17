Бывшего замминистра культуры посадили на 8 лет

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемый выступил с последним словом.

Байрамов заявил, что не признает себя виновным ни по одной статье:

"При задержании меня обвинили в превышении должностных полномочий. Должен отметить, что я был заместителем министра, но не имел полномочий подписывать, не был материально ответственным лицом. Все финансовые отчеты министерства были проверены, проблем не было. Позже обвинения мне изменили, предъявили обвинение во взяточничестве. Я никогда не брал взяток".

На заседании был зачитан приговор, согласно которому Р. Байрамов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что прокурор просил осудить Байрамова на 10 лет.

Напомним, согласно обвинению, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

В ходе обыска, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Р.Байрамова и З.Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении З.Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий - в обмен на материальный интерес выдаче разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.

Также было установлено, что Р.Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы.

Была получена информация о том, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, изобразительных школ, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.

В рамках уголовного дела, расследование которого проводилось в Службе государственной безопасности, Р.Байрамов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, присвоении, служебном подлоге, а З.Султанов - в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении.

Уголовное дело З.Султанова было выделено в отдельное судопроизводство.