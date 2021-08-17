В Баку организована выездная вакцинация

Для защиты населения от COVID-19 при организационной поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) в центрах приема граждан министерства организована выездная вакцинация.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, добровольно могут вакцинироваться против COVID-19 только граждане, обратившиеся в центры приема граждан министерства.

Выездные бригады организованы в Бакинских центрах DOST №№ 1, 2, 3 и 4, Абшеронском центре DOST, в кабинете по приему граждан министерства ("Отдел №1 по министерству" Бакинского центра DOST №1), в приемных центрах Государственного агентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации и Государственного центра социальной защиты. Выездные бригады используют при вакцинации только вакцину "CoronaVac". Вакцинация граждан проводится после медицинского обследования.