Нияз Нифтиев освобожден в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу председателя Бинагадинского муниципалитета Нияза Нифтиева, его заместителя Матанат Насибовой и начальника отдела муниципальных налогов и местных доходов Сахиба Абышова.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Али Мамедова прокурор выступил с ходатайством о назначении условного наказания в отношении Нияза Нифтиева и Сахиба Абышова сроком на 2 года 6 месяцев, а Матанат Насибовой - на 2 года.

Прокурор также попросил освободить Нияза Нифтиева в зале суда.

Согласно зачитанному приговору, Нияз Нифтиев приговорен к 8 месяцам 1 дню лишения свободы. Это наказание было признано условным и в его отношении назначен испытательный срок в два года.

Другим обвиняемым также было назначено условное наказание. Н.Нифтиева освободили в зале суда.