https://news.day.az/society/1370543.html Азербайджанские военные-участники конкурса "Танковый биатлон" проверили техническое состояние боевых машин - ФОТО
Азербайджанские военные-участники конкурса "Танковый биатлон" проверили техническое состояние боевых машин - ФОТО
Команды, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках Армейских международных игр-2021, приняли боевые машины, переданные в их распоряжение согласно результатам жеребьевки, провели смотр и техническое обслуживание.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, их двигателей, систем управления и связи.
Отметим, что 24 августа азербайджанские танкисты будут состязаться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.
Конкурс продлится до четвертого сентября.
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