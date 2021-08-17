https://news.day.az/society/1370573.html Работы в Агдаме продолжаются в плановом порядке - разработчик генплана
Работы в Агдаме продолжаются в плановом порядке - разработчик генплана
Работы в Агдаме продолжаются в плановом порядке.
Об этом сказал один из разработчиков генплана Агдама Руслан Садыхов, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
По его словам, после разминирования в городе были выполнены инфраструктурные работы, реализованы предусмотренные проекты.
"Что касается железной дороги, строящейся в Агдам, то реализация этого проекта будет продолжена на всей территории Карабаха. В настоящее время работы ведутся в Агдаме в направлении Физули. Строительство по поручению главы государства железной и автомобильной дорог, коммуникаций, инфраструктуры мелиорации ведется на высоком уровне", - сказал Садыхов.
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