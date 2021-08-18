В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня в 00:35 в 19 километрах к востоку от Лерикской станции на территории Лерикского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Очаг землетрясения залегал на глубине 21 километра. Подземные толчки не ощущались.