Офицер спецназа Полад Рзаев спустя 29 лет посетил место гибели своего отца в Шуше

После 29-летней разлуки, офицер сил спецназначения Полад Рзаев впервые посетил место гибели своего отца в Шуше.

Как сообщили Day.Az в Управлении Шушинского городского государственного заповедника, капитан Полад Рзаев, проявивший особое мужество во время Второй карабахской войны и участвовавший в боях за освобожание Физули, Джебраила, Губадлы, и Муровдаг, получил возможность посетить стратегическую высоту "Тар Сехи", где был последний бой его отца, командира легендарного батальона "Карабах" Тофика Огуза.