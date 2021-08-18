C сегодняшнего дня начинается собеседование по приему на работу учителей

C сегодняшнего дня начинается этап собеседования по приему на работу учителей.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, итоговый этап конкурса будет проведен по предметам: немецкий язык, азербайджанский язык, азербайджанский язык и литература, биология, география, физика, физическая подготовка, французский язык, начальная школа, информатика, английский язык, химия, музыка, русский язык, русский язык и литература, история, технология, изобразительное искусство и математика.

Всего на собеседование были приглашены 4973 кандидата, и собеседования продлятся до 26 августа.