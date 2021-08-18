https://news.day.az/society/1370732.html На побережье Каспия в Загульбе, Бузовне и Мардакяне погибли рыбы - ПРИЧИНА
На побережье Каспия в Загульбе, Бузовне и Мардакяне погибли рыбы - ПРИЧИНА
Причиной гибели рыб на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяна снижение содержания кислорода в воде из-за установившейся в последние дни жаркой погоды, в результате повышения температуры морской воды.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, об этом сказал сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Мехман Ахундов.
Он отметил, что это естественный процесс в летние месяцы и на мелководье можно наблюдать гибель рыб.
По его словам, результаты анализов, взятых у погибших рыб, тоже свидетельствуют об отсутствии инфекционных заболеваний и случаев отравления.
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