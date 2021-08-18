На побережье Каспия в Загульбе, Бузовне и Мардакяне погибли рыбы

Причиной гибели рыб на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяна снижение содержания кислорода в воде из-за установившейся в последние дни жаркой погоды, в результате повышения температуры морской воды.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, об этом сказал сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Мехман Ахундов.

Он отметил, что это естественный процесс в летние месяцы и на мелководье можно наблюдать гибель рыб.

По его словам, результаты анализов, взятых у погибших рыб, тоже свидетельствуют об отсутствии инфекционных заболеваний и случаев отравления.