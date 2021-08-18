Пожар в Огузе потушен

Потушен пожар, произошедший 17 августа в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хачмаз Огузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, во время пожара сгорела сухая трава, кустарники и высохшие пни деревьев на площади 1 га.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность гористая со сложным рельефом, в основном использовался ручной труд).

Близлежащие территории защищены от огня.