Минтруда о поправках в закон «О правах лиц с инвалидностью»

Поправки, внесенные в закон Азербайджана "О правах лиц с инвалидностью", предусматривают новый концептуальный подход, оценку инвалидности не по трем группам, а на основании процента утраты функций организма.

Об этом сказал на брифинге завотделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев, сообщает Day.Az.

Завотделом сообщил, что в законе слова "причина" и "группа инвалидности" заменены на слова "процент" и "причина нарушения функций организма".

Также слова "с I группой инвалидности" заменены словами "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 81-100 процентов", слова "со II группой инвалидности" - на слова "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 61-80 процентов", слова "с III группой инвалидности" - на слова "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 31-60 процентов".

Эти изменения вступят в силу с первого июля 2022 года.

Также в законе слова "дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья" заменены словами "лица, для которых инвалидность установлена до 18 лет".

Он отметил, что обучение и воспитание детей дошкольного возраста, которым назначена инвалидность до 18 лет, планируется осуществлять с учетом индивидуальной программы реабилитации.