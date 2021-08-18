Минтруда о поправках в закон «О правах лиц с инвалидностью»
Поправки, внесенные в закон Азербайджана "О правах лиц с инвалидностью", предусматривают новый концептуальный подход, оценку инвалидности не по трем группам, а на основании процента утраты функций организма.
Об этом сказал на брифинге завотделом по политике социальной защиты людей с инвалидностью министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев, сообщает Day.Az.
Завотделом сообщил, что в законе слова "причина" и "группа инвалидности" заменены на слова "процент" и "причина нарушения функций организма".
Также слова "с I группой инвалидности" заменены словами "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 81-100 процентов", слова "со II группой инвалидности" - на слова "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 61-80 процентов", слова "с III группой инвалидности" - на слова "установлена инвалидность за нарушение функций организма на 31-60 процентов".
Эти изменения вступят в силу с первого июля 2022 года.
Также в законе слова "дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья" заменены словами "лица, для которых инвалидность установлена до 18 лет".
Он отметил, что обучение и воспитание детей дошкольного возраста, которым назначена инвалидность до 18 лет, планируется осуществлять с учетом индивидуальной программы реабилитации.
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