Названа дата заседания суда по делу экс-посла Эльдара Гасанова

Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу арестованного экс-посла Азербайджана в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, сообщает Day.Az.

Оно пройдет 27 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На заседании будет председательствовать судья Афган Гаджиев.

Напомним, что ранее в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Гасанов Эльдар Гумбат оглу, работая на должности посла Азербайджана в Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории в 2010-2020 годах, войдя в сговор с группой лиц, растратил и присвоил 17 931 316 манатов (16 893 868 евро) под предлогом приобретения новых административных зданий для посольств, а также проведения ремонтно-строительных работ, легализовал 11 804 661 манат (11 156 716 евро), зная, что эти средства получены преступным путем, совершил служебный подлог, внеся заведомо ложную информацию в официальные документы; в качестве должностного лица, злоупотребив своим должностными полномочиями, нанес защищаемым законом интересам государства значительный ущерб в размере 327 373 манатов (180 728 евро), а также потратил не по назначению бюджетные средства в размере 192 387 манатов (101 761 евро).

В связи с этим Эльдару Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в особо крупных размерах либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (использование не по назначению средств государственного бюджета) и 313 (служебный подлог) УК.