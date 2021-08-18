Глава Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев наградил замглавы и начальника спортотделения Спортивного олимпийского центра "Серхедчи", заслуженного тренера Азербайджана, обладателя ордена "Шохрет", полковник-лейтенанта Госпогранслужбы Фирдовси Умудова медалью "За отличие в военной службе" II степени, передает Day.Az.

Об этом в своем Instagram написал 2-кратный призер Олимпийских игр, 3-кратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев, поздравивший Фирдовси Умудова.

"18 августа исполняется 102 года с момента создания Азербайджанской пограничной охраны, - написал знаменитый спортсмен. - Поздравляю всех пограничников с профессиональным праздником. От имени всех пограничников благодарю Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева за высшую заботу и внимание к погранслужбе.

Также выражаю благодарность замглавы Спортивного олимпийского центра "Серхедчи", главе спортивного отделения полковник-лейтенанту Фирдовси Умудову за незаменимую роль во всех моих успехах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Согласно указу главы Государственной пограничной службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева, Фирдовси Умудов награжден медалью "За отличие в военной службе" II степени. Поздравляю его в связи с этим успехом и желаю самых высоких наград и медалей".

Стоит напомнить, что с 1993-го по 2005-й годы Фирдовси Умудов неоднократно становился чемпионом Азербайджана, побеждал на международных соревнованиях, был бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата мира среди студентов, победителем Кубка мира.

В 2005-2008-х годах был тренером и главным тренером юношеской сборной Азербайджана. В 2008-2016-х годах занимал должность старшего тренера взрослой сборной Азербайджана, а в 2016-2018-м - ее главного тренера.

В 2009, 2012 и 2015-м годах Фирдовси Умудов признавался лучшим тренером Азербайджана, в 2012-м - лучшим тренером мира, став единственным азербайджанцем, удостоившимся такой чести.

С 2018 года он - вице-президент Федерации борьбы Азербайджана.

Ф.Умудов также является заслуженным мастером спорта и членом Тренерской ассоциации Всемирного объединения борьбы.

Под руководством Умудова наши борцы не раз поднимались на пьедестал почета на чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах и Кубках мира.

Распоряжением Президента Азербайджана он награждался орденом "Шохрет", медалью "Терегги" и "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

С 2002 года Фирдовси Умудов - сотрудник Государственной пограничной службы Азербайджана. В 2017 году он удостоился медали "За заслуги в области военного сотрудничества". Были и другие медали, которыми Умудова награждал Эльчин Гулиев.

В ходе 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Фирдовси Умудов, как и другие пограничники, с честью исполнял свой служебный долг.