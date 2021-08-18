В Шеки задержали лжежурналиста, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники Шекинского ГРОП задержали жителя Баку Игбала Мугумова, подозреваемого в обмане граждан путем мошенничества.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что И.Мугумов, представившийся блогером и журналистом, обманул гражданина Рамиза Амирова, пообещав решить его проблему, и присвоил принадлежащие тому денежные средства в размере 600 манатов.

Также было установлено, что задержанный вымогал 10 000 манатов у другого жителя Шеки под предлогом якобы поступившей на того жалобы.

Граждан, пострадавших от действий И.Мугумова, просят сообщить об этом, позвонив в Call-центр 102 МВД, а также в Шекинский ГРОП по городскому (024) 244 25 50 и мобильному (+99455) 628 00 84 номерам телефонов.