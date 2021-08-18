Генпрокуратура обратилась к лицам, желающим купить автомобиль в лизинг

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с видеообращением в связи с фактами обмана граждан, покупающих автомобиль в лизинг.

Как сообщает Day.Az, в обращении призывается оформлять покупку автомобилей в нотариальном порядке в соответствии с законодательством во избежание случаев мошенничества.

Генпрокуратура призывает покупателей не производить выплат третьим лицам без законного представителя лизинговой компании. Ведомство также предупредило о недопустимости эксплуатации автомобилей, которые оформлены не в соответствии с законодательством.