https://news.day.az/society/1370839.html Генпрокуратура обратилась к лицам, желающим купить автомобиль в лизинг
Генпрокуратура обратилась к лицам, желающим купить автомобиль в лизинг
Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с видеообращением в связи с фактами обмана граждан, покупающих автомобиль в лизинг.
Как сообщает Day.Az, в обращении призывается оформлять покупку автомобилей в нотариальном порядке в соответствии с законодательством во избежание случаев мошенничества.
Генпрокуратура призывает покупателей не производить выплат третьим лицам без законного представителя лизинговой компании. Ведомство также предупредило о недопустимости эксплуатации автомобилей, которые оформлены не в соответствии с законодательством.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре