https://news.day.az/society/1370848.html В Загатальском районе грузовик опрокинулся с моста
В Загатальском районе грузовик опрокинулся с моста
В Загатальском районе грузовик опрокинулся с моста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, на территории села Мазых Загатальского района.
Грузовик марки "Газель" (34 AC 272) потерял управление и опрокинулся с моста в овраг. Водитель оказался в зажатом состоянии в машине. Для его спасения на место были привлечены спасатели Загатальского районного отдела Государственной пожарной охраны МЧС.
В настоящее время операция продолжается.
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