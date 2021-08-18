В Загатальском районе грузовик опрокинулся с моста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, на территории села Мазых Загатальского района.

Грузовик марки "Газель" (34 AC 272) потерял управление и опрокинулся с моста в овраг. Водитель оказался в зажатом состоянии в машине. Для его спасения на место были привлечены спасатели Загатальского районного отдела Государственной пожарной охраны МЧС.

В настоящее время операция продолжается.