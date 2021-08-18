Пациентам с сердечными заболеваниями нужен особый метод лечения COVID-19

Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в разы тяжелее переносят инфицирование коронавирусом, несмотря на то, что в соотношении заражения между ними и здоровыми людьми большой разницы нет.

Об этом сказал доцент Азербайджанского медицинского университета, инвазивный кардиолог Галиб Иманов, сообщает Day.Az.

По его словам, статистика показывает, что заразившиеся коронавирусом сердечники больше нуждаются в искусственном дыхании: "Одним из факторов, который влияет на ход болезни, являются используемые лекарства. Коронавирус не до конца изучен, поэтому побочные эффекты используемых против него препаратов не полностью известны. Совместное применение антибиотиков и кардиопрепаратов может быть очень опасным. Поэтому рекомендуем сердечникам при первых же симптомах проконсультироваться со своим кардиологом, чтобы лечение было выбрано правильно. Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, относятся к группе высокого риска, поэтому обязательно должны вакцинироваться".

Кардиолог добавил, что после заражения у таких больных наблюдается аритмия (нарушение сердечного ритма) и воспаление сердечной мышцы, и вирус может привести к острому сердечному приступу. Он отметил, что сердечники, которые заразились коронавирусом, чаще обращаются к врачу с диагнозом "инфаркт".

"К сожалению, среди тех, кто отказывается вакцинироваться, много кардиологических больных, поэтому они обязательно должны пройти вакцинацию. Если сердечники уже заражены, то ни в коем случае нельзя менять принимаемые препараты и даже уменьшать или увеличивать их дозы. Если лекарства против коронавируса несовместимы с принимаемыми кардиологическими препаратами, то только кардиолог может назначить, какие из них принимать, а какие нет. При заражении коронавирусом самым опасным сердечным заболеванием является сердечный приступ", - сказал Иманов.