https://news.day.az/society/1370857.html В Азербайджане за сутки выявлено более 4 000 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено более 4 000 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4129 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 968 человек вылечились.
20 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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