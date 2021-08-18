В Азербайджане за сутки выявлено более 4 000 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 4129 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 968 человек вылечились.

20 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.