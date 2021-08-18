https://news.day.az/society/1370861.html В "Садарак" и рынок "8-й километр" не впускают без COVİD-паспортов? - отвечает МВД
В "Садарак" и рынок "8-й километр" не впускают без COVİD-паспортов? - отвечает МВД
В соцсетях появилась информация о том, что полиция проверяла наличие COVİD-паспортов у посетителей крупного торгового центров ТЦ "Садарак" и рынка "8-й километр".
Как сообщил Day.Az начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, данная информация не соответствует действительности.
"Граждане могут посещать рынки и ТЦ без наличия COVİD-паспортов. Полицейские контролируют только соблюдения эпидемических правил".
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