Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 66 519 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 52 661, вторую дозу получили 13 858 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 932 734, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 526 467, вторую дозу получили 2 406 267 человек.