В Агсуинском районе начался пожар

В труднодоступной горной местности вблизи села Хаджман Агсуинского района начался пожар, на территории в 4 гектара горит сухая трава и кустарники, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Подразделения Госслужбы пожарной охраны МЧС и личный состав войск гражданской обороны привлечены к тушению пожара. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.