https://news.day.az/society/1370903.html В Агсуинском районе начался пожар
В Агсуинском районе начался пожар
В труднодоступной горной местности вблизи села Хаджман Агсуинского района начался пожар, на территории в 4 гектара горит сухая трава и кустарники, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Подразделения Госслужбы пожарной охраны МЧС и личный состав войск гражданской обороны привлечены к тушению пожара. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.
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