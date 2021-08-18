Главврач Сальянской межрайонной психиатрической больницы задержан за взяточничество

Выявлены незаконные действия должностных лиц.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия должностных лиц Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Были выявлены основания для подозрения в том, что исполняющий обязанности главврача больницы заведующий 1-м психиатрическим отделом Керимов Яшар Мелик оглу за предоставление документа, подтверждающего наличие заболевания, дающего основание для назначения инвалидности в разное время получил в качестве взятки в административном здании больницы, расположенном на территории Сальянского района 800 манатов от Мамедова Сахиба Вагиф оглу (имя условное), не находившегося на стационарном лечении в больнице.

Я.Керимову было предъявлено обвинение по статьям УК 311.1 (получение взятки) и 313 (служебный подлог), в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, на основании представления прокуратуры по решению суда он был отстранен от занимаемой должности.