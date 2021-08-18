В Азербайджане произошло землетрясение

В Загатальском районе 18 августа, в 13:37, произошло землетрясение магнитудой 2,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмостанции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.