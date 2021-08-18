Открытие школ в Азербайджане зависит от вакцинации населения

Открытие школ зависит не только от вакцинированных педагогов, но и от вакцинированных родителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов, говоря о высказываниях, касающихся требования о вакцинации родителей.

Он отметил, что в последнее время от журналистов поступает много звонков по этому поводу в министерство: "Большинство из них задают один и тот же вопрос: Дано ли указание школам в связи с вакцинацией родителей? Отвечаю, что нет. Но нам бы хотелось дать и утвердительный ответ, потому что открытие школ в новом учебном году зависит не только от вакцинированных педагогов, но и от вакцинированных родителей. Не так ли!? Одним словом, #TəhsilÜçünVaksinasiya актуален и сегодня".