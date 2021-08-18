https://news.day.az/society/1370936.html В Геранбое перевернулся микроавтобус, есть погибший и раненые - ВИДЕО
В Геранбое перевернулся микроавтобус, есть погибший и раненые - ВИДЕО
В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, перевернулся микроавтобус марки "Ford".
Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, около 10 человек получили ранения.
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