В Геранбое перевернулся микроавтобус, есть погибший и раненые

В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, перевернулся микроавтобус марки "Ford".

Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, около 10 человек получили ранения.