https://news.day.az/society/1371006.html Последняя группа пожарных МЧС Азербайджана вернулась из Турции на родину - ФОТО - ВИДЕО
Последняя группа пожарных МЧС Азербайджана вернулась из Турции на родину - ФОТО - ВИДЕО
Из Турции на родину вернулась последняя группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Пожарно - спасательные силы МЧС, которые по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены в Турцию для борьбы с лесными пожарами, с 16 августа группами возвращаются на родину.
Напомним, что первые две группы азербайджанских пожарников вернулись из Турции 16 августа.
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