Последняя группа пожарных МЧС Азербайджана вернулась из Турции на родину

Из Турции на родину вернулась последняя группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Пожарно - спасательные силы МЧС, которые по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены в Турцию для борьбы с лесными пожарами, с 16 августа группами возвращаются на родину.

Напомним, что первые две группы азербайджанских пожарников вернулись из Турции 16 августа.