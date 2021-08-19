Полиция провела рейды в связи с коронавирусом

В Джалилабадском районе усилены контрольно-профилактические меры для пресечения распространения коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Сотрудники Джалилабадского РОП напомнили местным жителям о необходимости использования медицинских масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, соблюдения социальной дистанции.

Граждане, не соблюдающие правила карантинного режима, были предупреждены, кроме того, в их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.