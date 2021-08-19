https://news.day.az/society/1371062.html Проводятся тактико-специальные занятия инженерно-саперных подразделений - ФОТО - ВИДЕО
Проводятся тактико-специальные занятия инженерно-саперных подразделений - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями инженерных войск.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы.
Военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.
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