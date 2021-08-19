Шушинцы побывали на Джыдыр дюзю

Группа жителей Шуши, впервые приехавшая сегодня в город после его освобождения от оккупации, побывала на Джыдыр дюзю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, шушинцы прогулялись по Джыдыр дюзю, осмотрели панораму Топханинского леса, реки Дашалты, поделились своими воспоминаниями.

Поездка продолжается.