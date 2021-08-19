https://news.day.az/society/1371093.html Шушинцы побывали на Джыдыр дюзю - ФОТО
Шушинцы побывали на Джыдыр дюзю - ФОТО
Группа жителей Шуши, впервые приехавшая сегодня в город после его освобождения от оккупации, побывала на Джыдыр дюзю.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, шушинцы прогулялись по Джыдыр дюзю, осмотрели панораму Топханинского леса, реки Дашалты, поделились своими воспоминаниями.
Поездка продолжается.
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