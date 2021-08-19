https://news.day.az/society/1371116.html В Азербайджане задержаны браконьеры
В Азербайджане задержаны браконьеры
В ходе мониторингов, проводимых сотрудниками Гараязынского государственного природного заповедника, были задержаны лица за попытку незаконной ловли рыбы в реке Куре, проходящей по территории заповедника, передает Day.Az.
Как сообщила представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова были установлены личности браконьеров.
Ими оказались Амин Абдуллаев и Билендар Гурбанов.
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