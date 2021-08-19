В Азербайджане задержаны браконьеры

В ходе мониторингов, проводимых сотрудниками Гараязынского государственного природного заповедника, были задержаны лица за попытку незаконной ловли рыбы в реке Куре, проходящей по территории заповедника, передает Day.Az.

Как сообщила представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова были установлены личности браконьеров.

Ими оказались Амин Абдуллаев и Билендар Гурбанов.