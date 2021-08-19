https://news.day.az/society/1371126.html Уроженцы Шуши побывали в мечетях Юхары и Ашагы Говхар Ага
Уроженцы Шуши побывали в мечетях Юхары и Ашагы Говхар Ага
Группа уроженцев Шуши, впервые приехавшая сегодня в город после его освобождения от оккупации, побывали в мечетях Юхары и Ашагы Говхар Ага.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, они совершили намаз, прочитали молитвы.
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