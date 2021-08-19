Уроженцы Шуши побывали в мечетях Юхары и Ашагы Говхар Ага

Группа уроженцев Шуши, впервые приехавшая сегодня в город после его освобождения от оккупации, побывали в мечетях Юхары и Ашагы Говхар Ага.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, они совершили намаз, прочитали молитвы.