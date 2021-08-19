В Азербайджане началось преобразование окружных избирательных комиссий

В Азербайджане начался процесс реорганизации окружных избирательных комиссий (ОИК).

Как передает Day.Az, в связи с этим проводится заседание Центральной избирательной комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, на заседании члены, представляющие в ЦИК большинство , меньшинство в парламенте, независимые депутаты, не принадлежащие ни к одной партии, будут представлять кандидатов в члены окружных избирательных комиссий.

Решение о реорганизации ОИК и прилагаемый к решению список членов окружных избирательных комиссий будут опубликованы в официальных органах прессы.

Информация о новом составе ОИК также будет обнародована на интернет-странице ЦИК.