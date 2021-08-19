Кто может стать донором крови?

Донорами крови могут быть здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет и весом более 50 кг.

Об этом в четверг сказала Trend директор Центрального банка крови Гумрал Алекперова, передает Day.Az.

По ее словам, мужчины могут сдавать кровь четыре раза в год, то есть каждые три месяца, а женщины - три раза в год, то есть каждые четыре месяца.

"Чтобы стать донором крови, уровень гемоглобина у мужчин должен быть не менее 135 г/л и не более 180 г/л, а у женщин - 125 г/л и 165 г/л соответственно. Минимальный вес человека должен составлять 50 кг, а минимальное значение кровяного давления у доноров обоих полов должно быть на уровне 90-60 мм рт. ст., максимальное - 180-100 мм рт. ст.

Перед сдачей крови не рекомендуется использовать антикоагулянты, рекомендуется принимать много жидкости, напитков с кофеином и пищу в соответствии с распорядком дня. Когда донор прибывает в Центральный банк крови или его отделения, у него сначала измеряется температура тела в соответствии с правилами карантина, осуществляется дезинфекция рук. После регистрации донор отправляется в кабинет для медицинского обследования, где у него получают общую информацию о состоянии здоровья (анамнез), измеряют его рост и вес, проверяют уровень гемоглобина и измеряют артериальное давление", - сказала Алекперова.