Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 58282 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 47690, вторую дозу получили 10592 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5991016, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3574157, вторую дозу получили 2416859 человек.