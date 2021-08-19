Пожар в Габале взят под контроль

Благодаря принятию необходимых и неотложных мер со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось предотвратить и взять под контроль распространение пожара, произошедшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время на территории ведутся работы по полному тушению и охлаждению некоторых источников задымления.

Тушение пожара проводится непрерывно, хотя сложность рельефа и постоянно усиливающиеся ветреные погодные условия затрудняют проведение противопожарных мероприятий.

В общей сложности к тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, войска гражданской обороны и соответствующие силы северо-западного регионального центра, 2 вертолета авиационного отряда. В тушении пожара также принимают участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.