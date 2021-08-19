В Баку девушки, снимающие посреди дороги TikTok-видео стали причиной аварии

Девушки, которые снимали видео на телефон посреди дороги, удивили водителей и стали причиной аварии.

Инцидент произошел на одной из улиц Баку, передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.

Две женщины, припарковав машину на обочине дороги, стали петь и записывать видеоклип.

Их поведение отвлекло прохожих и привело к аварии.