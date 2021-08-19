https://news.day.az/society/1371221.html В Баку девушки, снимающие посреди дороги TikTok-видео стали причиной аварии - ВИДЕО
В Баку девушки, снимающие посреди дороги TikTok-видео стали причиной аварии - ВИДЕО
Девушки, которые снимали видео на телефон посреди дороги, удивили водителей и стали причиной аварии.
Инцидент произошел на одной из улиц Баку, передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.
Две женщины, припарковав машину на обочине дороги, стали петь и записывать видеоклип.
Их поведение отвлекло прохожих и привело к аварии.
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