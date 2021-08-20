Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг.

Как сообщает Day.Az, брифинг, на котором обсуждаются причины роста зараженных коронавирусом в Азербайджане и вопросы вакцинации, транслируется по азербайджанскому телевидению.

В брифинге участвуют председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева и глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.