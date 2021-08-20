Карантинный режим в Азербайджане ужесточаться не будет

В Азербайджане с первого сентября будут введены ограничения в связи с коронавирусом, о которых мы говорили ранее.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что пока нет причин для дополнительного ужесточения карантинного режима.

"Вакцины от коронавируса эффективны и работают. Цифры, которые у нас есть на руках - это не теоретические выкладки ученых, а результаты использования этих вакцин на пациентах, на реальных людях.

И мы видим, что вакцины - реально работают. Это факт", - заявил Ш. Мовсумов.